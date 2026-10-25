Sigue saqueo en AHMSA alertan en redes sociales

Ante los reportes en redes sociales sobre presuntos robos nocturnos, quema de cobre y ruidos de martillazos al interior de Altos Hornos de México (AHMSA), el dirigente de obreros en resistencia, Ervey Valenzuela de la Torre, señaló que esta problemática ha sido constante y recae directamente en la falta de control de la vigilancia interna.

Valenzuela explicó que los accesos actuales facilitan estas irregularidades, ya que la empresa cerró los flancos y dejó abierta únicamente la puerta cuatro en lugar de la planta uno, lo que impide una supervisión adecuada durante la madrugada. Aunque indicó que la vigilancia de AHMSA percibe un salario, advirtió que la escasez de recursos y la falta de pagos podrían propiciar que personal interno esté involucrado en los actos ilícitos.

Asimismo, el dirigente denunció que recientemente se registraron grandes fumarolas del lado de las Ramos dentro de las instalaciones sin que las autoridades o la nueva administración informaran al respecto. "Ese nuevo jefe que llegó, ni se ha presentado con sus mismos guardias, menos con la resistencia", reprochó, al calificar la situación como un problema social preocupante que requiere atención inmediata.