Operativo de búsqueda de restos humanos en Coahuila inicia en noviembre

Cuatro puntos de la región Centro de Coahuila serán considerados para la búsqueda de restos humanos, en un operativo que realizarán autoridades y familiares de personas desaparecidas durante noviembre.

Lo anterior lo dio a conocer Nancy Ramón Hernández, presidenta del colectivo Juntos en Acción de Nuestros Desaparecidos, quien informó que este lunes se llevará a cabo la coordinación de las acciones que se ejecutarán en la región.

Explicó que la primera etapa consistirá en usar maquinaria especializada para identificar posibles alteraciones en la tierra que permitan determinar si existen indicios de restos humanos enterrados.

Una vez que el equipo detecte zonas de interés, se realizarán excavaciones y se ampliará la participación de integrantes del colectivo conforme avancen los trabajos.

Señaló que inicialmente participarán pocas personas, debido a que primero se requiere la intervención del personal especializado y de las autoridades responsables de las labores de búsqueda.

Entre los puntos contemplados mencionó un área ubicada por el bulevar Carlos Salinas de Gortari; sin embargo, todavía falta precisar las fechas y el orden en que se intervendrán los cuatro sitios.

La presidenta del colectivo indicó que el objetivo principal es localizar restos humanos que permitan avanzar en la identificación de personas desaparecidas y dar respuestas a las familias que llevan años buscándolas.

Añadió que las personas que tengan familiares desaparecidos pueden acercarse al colectivo para conocer las actividades y recibir información sobre las acciones que se desarrollarán.

La organización también prevé realizar actividades de visibilización para mantener presente la problemática de las desapariciones y acercar a más familias a las labores de búsqueda.