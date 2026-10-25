Sindicatura Municipal de Guadalupe Murguía confirma ausencia de reclamos en predios

La Sindicatura Municipal informó que en sus oficinas no se han recibido denuncias ni reclamos relacionados con la venta doble o triple de predios, ni por irregularidades vinculadas a notarios públicos.

La síndica de mayoría, Guadalupe Murguía, aclaró que la dependencia atiende el patrimonio municipal y que, hasta el momento, ningún ciudadano se ha presentado a declarar o denunciar anomalías de esta índole en la actual administración.

"En nuestra oficina no ha habido ningún reclamo en relación a ese asunto. Ahorita en nuestra administración no hemos detectado que hayan ido ahí con nosotros específicamente a declarar o denunciar, la verdad no se han presentado hasta el momento", puntualizó la funcionaria.

Por otro lado, la Sindicatura enfoca sus trabajos en abatir el rezago en la escrituración de predios municipales para prevenir invasiones y permitir la inversión en obra pública. Murguía detalló que, por instrucción del alcalde Carlos Villarreal, se han identificado y formalizado áreas públicas en más de 30 colonias que anteriormente solo contaban con actas de entrega-recepción, avanzando en su certeza jurídica conforme a la disponibilidad presupuestal.