Gabriela Medrano alerta sobre autolesiones en estudiantes de secundaria

Casos de autolesiones mediante cortaduras han sido detectados en estudiantes de secundaria y, en menor medida, de primaria en la región, lo que enciende las alertas entre autoridades ante el riesgo que representa para los menores.

Gabriela Medrano, psicóloga del Módulo del Adolescente de la Jurisdicción Sanitaria 04, explicó que algunos menores se provocan lesiones cuando no encuentran la manera de expresar o controlar sus emociones, por lo que advirtió que estas conductas requieren atención psicológica y no deben minimizarse.

Los casos detectados corresponden a prácticas conocidas como cutting, que consisten en realizarse cortaduras en el cuerpo, principalmente en brazos y piernas.

Medrano precisó que, aunque son pocos los reportes relacionados con alumnos de primaria, también se han identificado situaciones en ese nivel educativo.

Entre las señales que pueden alertar a padres y maestros mencionó la presencia de lesiones y el uso de chamarras durante los días de calor, cuando podrían utilizarse para ocultar las cortaduras.

La especialista señaló que el módulo mantiene comunicación con orientadores y prefectos de las escuelas, quienes reportan y canalizan a los estudiantes cuando detectan este tipo de lesiones.

La atención busca brindar contención emocional y no limitarse al motivo inmediato de consulta; en algunos casos, los menores también son canalizados a servicios de psicología para adultos mediante el programa INSPIRA, del Gobierno del Estado, a fin de incorporar a sus padres y fortalecer el apoyo familiar.

Destacó la importancia de que los adultos mantengan una comunicación cercana con los menores y estén atentos a señales que indiquen dificultades emocionales para facilitar que reciban atención oportuna.