Aprietan gasto familiar por regreso a clases

A unas horas del regreso a clases, familias de la región centro acudieron este domingo a la zona centro de Monclova para completar la compra de útiles escolares, uniformes, mochilas y calzado para sus hijos.

Las familias de Monclova se preparan para el regreso a clases ajustando sus presupuestos.

Entre los padres que aprovecharon el último fin de semana antes del inicio del ciclo escolar estuvo Alejandra Soto, vecina de la colonia Occidental, quien señaló que dejó las compras para el último momento. "Muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos en la compra de los niños", comentó mientras recorría los comercios del primer cuadro de la ciudad.

La madre explicó que busca ajustarse al presupuesto familiar y estimó un gasto de alrededor de 2 mil pesos por hijo, dependiendo de las necesidades escolares. Señaló que, por ahora, adquirirá únicamente lo indispensable, como los artículos para la mochila, uniformes y otros productos básicos, mientras que posteriormente continuará con las compras que hagan falta.

Alejandra Soto destaca la importancia de la beca para madres solteras en sus compras escolares.

Alejandra también destacó el apoyo que recibe mediante una beca destinada a madres solteras, recurso que, dijo, le permite contar con un respaldo para cubrir parte de los gastos relacionados con sus hijos.

El gasto promedio por hijo para útiles y uniformes se estima en 2 mil pesos.

A pocas horas del regreso a las aulas, las familias aprovecharon el domingo para realizar las últimas compras y completar la lista de artículos necesarios para el nuevo ciclo escolar.