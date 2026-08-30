Bendicen mochilas por retorno a aulas

Ante el regreso a clases de este lunes en la región Centro de Coahuila, la parroquia Santiago Apóstol realizó la bendición de mochilas para encomendar a Dios a los estudiantes que retomarán sus actividades escolares.

El llamado del padre Néstor Martínez

Durante la celebración religiosa, el padre Néstor Martínez llamó a los alumnos y sus familias a iniciar esta nueva etapa con fe, pero también con disposición para asumir los retos que representa el ciclo escolar.

El sacerdote destacó que, así como los estudiantes deben prepararse y esforzarse para alcanzar sus objetivos, la vida cristiana también requiere dedicación, sacrificio y entrega.

Al reflexionar sobre el Evangelio, explicó que Jesús mostró a sus discípulos que no existe un camino hacia la gloria sin antes enfrentar dificultades, al anunciarles que debía acudir a Jerusalén para padecer, morir y resucitar.

Martínez señaló que Pedro intentó evitar que Jesús siguiera ese camino, por lo que recibió la respuesta: "Apártate de mí, Satanás".

Explicó que, de acuerdo con el sentido del texto original, la expresión también puede entenderse como "ve detrás de mí", es decir, que Pedro debía ocupar su lugar como discípulo y seguir los pasos de Jesús.

Reflexiones sobre la búsqueda de inmediatez

A partir de esta enseñanza, el sacerdote pidió a los feligreses no buscar únicamente caminos fáciles o resultados inmediatos, una tendencia que, consideró, también se refleja en la sociedad actual debido a las facilidades que ofrecen la tecnología y las comunicaciones.

Advirtió que esa búsqueda de inmediatez puede llevar incluso a pretender una relación con Dios bajo los propios términos, recurriendo a Él únicamente cuando existe una necesidad y esperando respuestas inmediatas.

"Debemos de seguir a Jesús según su camino, no según el nuestro", afirmó.

El padre Néstor Martínez señaló que cada persona puede establecer sus propias metas, pero debe procurar que estas se encuentren orientadas hacia Dios.

En el caso de los estudiantes que este lunes regresarán a las aulas, destacó la importancia de asumir el nuevo ciclo con compromiso y comprender que alcanzar los objetivos requiere esfuerzo, sacrificio, dedicación y entrega.

Finalmente, felicitó a los feligreses por mantener la asistencia a misa como parte de su vida y destacó el valor de dedicar tiempo a fortalecer la fe.