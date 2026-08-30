Buscan a su hijo hace cuatro años

Desde Palaú, Cristino Herrera y María de Lourdes González mantienen la búsqueda de su hijo, José Cristino Herrera González, quien desapareció el 5 de agosto de 2022 en Laredo, Texas, cuando intentaba llegar a San Antonio en busca de trabajo.

José Cristino, actualmente de 47 años, salió de Palaú y radicaba en Acuña. Dejó en esa ciudad a su esposa y dos hijos antes de emprender nuevamente el viaje hacia Estados Unidos.

Su madre relató que la última comunicación con su hijo ocurrió el mismo 5 de agosto de 2022. En esa llamada, José le dijo que unas personas lo ayudarían a trasladarse a San Antonio, donde supuestamente ya lo estarían esperando.

Después de esa comunicación, la familia perdió todo contacto con él. La familia posteriormente recibió información de un amigo, quien les comentó que José se habría lastimado un pie durante el trayecto y que las personas que lo transportaban lo habrían dejado en el camino. Desde entonces no han tenido noticias sobre su paradero.

La búsqueda de José Cristino Herrera González

Esta no era la primera vez que José intentaba llegar a Estados Unidos. Según su madre, anteriormente había estado en San Antonio, pero regresó a México debido a problemas familiares. Posteriormente decidió emprender nuevamente el viaje, sin que volviera a establecer comunicación con sus familiares.

Durante estos cuatro años, familiares y amigos han participado en la búsqueda, pero hasta ahora no han logrado obtener información que permita conocer dónde se encuentra.

La incertidumbre de la familia

Para María de Lourdes, la incertidumbre ha convertido la ausencia de su hijo en una herida que permanece abierta. "Cuando alguien fallece sabes que está en el panteón, que le llevas una flor; pero así, sin saber nada, es un peso bastante fuerte", expresó.

La madre aseguró que mantiene la esperanza de encontrarlo con vida, pero también desea conocer la verdad en caso de que haya fallecido. "Si él está todavía vivo, tengo una esperanza; y si ya no está, pues igual saber dónde está. Si su cuerpo lo encuentro, ya tenemos también eso: saber dónde está", manifestó.