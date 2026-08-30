Invierten más de 6 mdp en obras esta semana

MONCLOVA, COAHUILA.- El alcalde Carlos Villarreal realizó durante la semana el arranque, entrega y supervisión de diversas obras de infraestructura urbana, con una inversión de más de 6 millones de pesos y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

Las acciones tienen como objetivo atender necesidades prioritarias de las colonias y avanzar en el mejoramiento de los servicios públicos y vialidades del municipio.

Acciones de la autoridad

Entre las obras que iniciaron se encuentran dos proyectos de red de agua potable en la colonia Fraccionamiento Francisco I. Madero: uno en la calle Plan de Guadalupe, entre Hermanos Vázquez Gómez y Arturo Méndez, y otro en la calle Francisco I. Madero, entre Juan Sarabia y Privada Francisco I. Madero.

Asimismo, Villarreal entregó dos obras de vialidad. En la colonia Estancias de San Juan Bautista se concluyó el recarpeteo de la calle Francisco I. Madero, entre Venustiano Carranza y María Curie, mientras que en la colonia 21 de Marzo se entregó la pavimentación de la calle 46, entre calle 3 y Pablo González.

Detalles confirmados

Además, el alcalde supervisó los avances de cuatro proyectos en proceso: la red de agua potable de la calle Plan de Ayala, en la colonia San Francisco; la pavimentación de la calle Alberto Stone, en la colonia Los Reyes; la pavimentación de la calle Hidalgo, en la colonia José de las Fuentes; y la red de drenaje de la calle Hidalgo, en la Zona Centro.

"Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, seguimos llevando las obras a donde más se necesitan y dando seguimiento para que cada proyecto avance y cumpla con su objetivo", señaló el alcalde.

El gobierno municipal reafirmó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado para impulsar más obras de infraestructura y contribuir al desarrollo de Monclova y a mejorar la calidad de vida de las y los monclovenses.