Conductor vinculado a proceso por choque con estudiantes heridos

Alejandro Armendáriz Hernández fue vinculado a proceso por el delito de daños y lesiones en perjuicio de dos menores de edad, luego de haber provocado un accidente vehicular al pasarse un alto en la colonia Aguilar, que dejó a los estudiantes lesionados de gravedad.

Durante la audiencia realizada la mañana de este viernes en el Centro de Justicia Penal, el Ministerio Público presentó los elementos de prueba que acreditan la probable responsabilidad del imputado en los hechos ocurridos el pasado 2 de septiembre a las 13:20 horas, en el cruce de las calles Adolfo López Mateos y Agustín Melgar.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el acusado conducía una camioneta Chevrolet Cheyenne blanca modelo 2014 sobre la calle Agustín Melgar, cuando ignoró la señal de alto e impactó una motocicleta Italika azul con negro, en la que viajaban los menores Iker Yandel "N", de 15 años, y Geovany "N", de 16, ambos estudiantes de la Secundaria General número 3 Martín González Vázquez, quienes se dirigían a clases.

Tras el fuerte golpe, los adolescentes salieron proyectados de la motocicleta y resultaron con golpes múltiples, posibles fracturas y lesiones abrasivas en distintas partes del cuerpo. Paramédicos de la Cruz Roja les brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente fueron trasladados a la Clínica 7 del IMSS, donde permanecen bajo observación médica.

El juez de control resolvió vincular a proceso a Alejandro A., y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Como medida cautelar, se le impuso la obligación de firmar periódicamente ante la autoridad, por lo que recuperó su libertad, pero el proceso judicial en su contra sigue vigente.

Autoridades de Control de Accidentes confirmaron que el conductor fue asegurado en el sitio del percance y que el peritaje confirmó su responsabilidad por no respetar el señalamiento vial. Mientras tanto, la motocicleta de los menores resultó con pérdida total, y la camioneta también presentó daños.