Carlos Villarreal entrega obras de pavimentación en Monclova

Con una inversión superior a los 2.2 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega de obras de pavimentación en las colonias Amistad y Ampliación Las Flores, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

Los trabajos se realizaron en la calle Dalias, entre San Marcos y Margarito Villanueva, así como en la calle Leona Vicario, entre Hermenegildo Galeana y avenida Revolución, beneficiando directamente a cientos de familias del sector.

Durante su mensaje, el edil destacó que se continuará fortaleciendo la infraestructura urbana en la ciudad, en coordinación con las obras sociales impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses en distintos sectores.

Por su parte, vecinos del lugar agradecieron la realización de estas obras, al señalar que durante años habían solicitado la pavimentación, ya que se trataba de un sector que pocas veces era atendido por las autoridades.