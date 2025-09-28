Vecinos piden intervención por profanación de tumbas en panteón ejidal

Vecinos de la colonia Estancias denunciaron la presunta profanación de tumbas en el panteón ejidal de este sector, luego de que fuertes olores fétidos alertaran sobre la presencia de ataúdes fuera de su sepultura.

De acuerdo con testimonios de vecinos que prefirieron mantenerse en el anonimato, no es la primera vez que se presenta esta situación.

Habitantes del lugar aseguraron que anteriormente ya habían solicitado la intervención de las autoridades, logrando únicamente la presencia de personal del sector salud, sin que se implementaran medidas definitivas para solucionar el problema.

Las imágenes compartidas por los colonos muestran ataúdes expuestos en la superficie, lo que ha causado alarma entre quienes viven a escasos metros del camposanto, ya que consideran que la falta de acciones puede derivar en un riesgo para la salud pública.

"Lo hemos reportado en varias ocasiones, pero nadie hace nada. No queremos esperar a que se presenten enfermedades para que nos hagan caso", expresó uno de los afectados.

Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades sanitarias para que se investigue a fondo lo ocurrido y se garantice la correcta preservación del panteón, evitando que continúe representando un foco de infección en la comunidad.