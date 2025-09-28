Monclova será sede de la Copa Telmex 2025 con apoyo del alcalde

Monclova, Coah. - Con el objetivo de seguir impulsando el deporte en Monclova, el alcalde Carlos Villarreal y el director general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), acompañaron a Juan Elizalde, presidente de la Asociación Estatal de Fútbol en la presentación de los uniformes de la edición estatal 2025 de la Copa Telmex.

Con el respaldo del Gobernador Manolo Jiménez, Monclova será sede de este importante evento deportivo de talla estatal del 3 al 5 de octubre, como parte de la eliminatoria estatal que definirá a los equipos que avanzarán al nacional en las categorías Femenil, Varonil y Juvenil 17 años, con la participación de 36 equipos de todo el Estado, ofreciendo un espectáculo para disfrutar en familia.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que eventos de esta magnitud no solo promueven la actividad física y el talento de la juventud, sino que también generan una importante derrama económica en beneficio de las familias monclovenses.

"Seguiremos trabajando en equipo con el Gobernador Manolo Jiménez y con las asociaciones deportivas para que nuestra ciudad continúe siendo sede de torneos que fortalecen al deporte y a la economía local. Agradezco al director del INEDEC, Antonio Cepeda, por su respaldo para que nuestra ciudad sea sede de torneos que motivan a nuestros jóvenes y generan beneficios para la comunidad", señaló el Alcalde.

El Gobierno Municipal reafirma el compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para fortalecer el impulso al deporte, garantizando más oportunidades para la niñez y juventud de Monclova, y el desarrollo de las familias monclovenses.