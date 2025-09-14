Ganaderos deben presentar documentación completa en Coahuila

Tras el aseguramiento de alrededor de 50 cabezas de ganado en Castaños, las autoridades locales continúan con operativos para evitar que animales se muevan de manera irregular en la región centro de Coahuila. Luis Gutiérrez, director de Fomento Agropecuario en el Ayuntamiento de Monclova, ofreció detalles sobre los resultados y la estrategia que se sigue.

Gutiérrez explicó que todos los animales retenidos permanecen en los corrales de Castaños mientras la Fiscalía y la Secretaría de Desarrollo Rural revisan su documentación. "Es fundamental que los ganaderos presenten sus papeles completos. Solo así se puede garantizar que todo se haga de manera legal y proteger la inversión de quienes trabajan honestamente", señaló.

El funcionario resaltó que estas acciones buscan detener el movimiento ilegal de ganado y generar un precedente para que no se repitan este tipo de situaciones. "La instrucción del gobernador es clara: poner orden en el campo. Estas medidas ayudan a proteger a los productores y a fortalecer la confianza en las autoridades", añadió.

Luis Gutiérrez recomendó a los ganaderos revisar cuidadosamente la procedencia de los animales y asegurarse de que toda la documentación esté en regla antes de transportarlos. Las autoridades continuarán con vigilancia constante, realizando revisiones en caminos y corrales de la región para evitar que se repitan incidentes similares.