Programa Fomento Ganadero fortalece ganadería local con entrega de sementales bovinos

SABINAS, COAH.- El presidente de la Asociación Ganadera Local de Sabinas, Alejandro Gutiérrez Balderrama, destacó la importancia de la entrega de sementales bovinos que se llevará a cabo el próximo miércoles 17 y jueves 18 de septiembre en las instalaciones de la ganadera. Este evento es parte del programa estatal 'Fomento Ganadero', que busca fortalecer los hatos ganaderos de Coahuila mediante la entrega de sementales de alta calidad genética.

Según Gutiérrez Balderrama, el programa ofrece un apoyo de 20 mil pesos a los compradores, y el proceso de selección se realiza mediante un sorteo. 'Se hace una tómbola, se rifan y cada quien compra el toro que le agrade', explicó. Se espera la llegada de entre 20 y 25 ejemplares de ganado de razas como Charolais, Beef Master, Angus, Brangus Rojo, Bradford y Hereford.

El Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, ha mostrado su compromiso con el sector ganadero mediante la inversión de millones de pesos en programas de mejoramiento genético y apoyo a los productores. La ganadería es una actividad fundamental en la economía de Coahuila, y el estado se ubica en el primer lugar nacional en calidad de ganado.

La entrega de sementales bovinos en Sabinas es un ejemplo del trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y los productores ganaderos para fortalecer el sector y mejorar la competitividad de la ganadería coahuilense. Con eventos como la subasta de becerros que se realizará el 17 y 18 de septiembre, el Gobierno del Estado y el Municipio de Sabinas aportarán un subsidio directo para fortalecer a los productores locales y contribuir a la especialización genética del ganado.