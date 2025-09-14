Comparecerá cirujano bariatra

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación contra el médico José Luis "N", señalado por su presunta responsabilidad en la muerte de una paciente sometida a una cirugía bariátrica en una clínica particular de la zona centro de Piedras Negras. La víctima fue identificada como Graciela Elvira "N", de 50 años, quien habría sufrido la lesión de un órgano vital durante la intervención quirúrgica. Debido a las complicaciones, fue trasladada a Monterrey, Nuevo León, donde falleció días después. El Ministerio Público solicitó los expedientes clínicos del caso y citó al galeno a comparecer para deslindar responsabilidades. Las autoridades investigan si se trató de un caso de negligencia médica o de un posible homicidio culposo. La Fiscalía subrayó que continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del médico en el fallecimiento de la paciente.