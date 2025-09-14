Alertan sobre medicamento para diabetes

SALTILLO, COAH. - Eliud Aguirre, Secretario de Salud de Coahuila, informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria de alto riesgo tras detectarse la falsificación del medicamento Januvia, empleado en el tratamiento de la diabetes tipo 2.

El hallazgo se dio gracias a los mecanismos de vigilancia sanitaria y a la denuncia directa por parte de la industria farmacéutica relacionada con la marca.

Se identificó que algunas cajas del fármaco, específicamente la presentación de 28 comprimidos, contenían en realidad paracetamol en lugar del principio activo Sitagliptina.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud estatal replicó la alerta emitida a nivel nacional, exhortando a la población a extremar precauciones antes de consumir este u otros medicamentos.

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente los empaques, tanto la caja como el blíster interno y verificar que el número de lote y la fecha de caducidad coincidan en ambos. También se insta a observar cualquier anomalía física que pudiera levantar sospechas sobre la autenticidad del producto.

En particular, se solicitó a la población estar atenta a la posible circulación del lote W010808 de Januvia de 100 miligramos. Si se detecta este lote en venta o distribución, se pide reportarlo de inmediato a las autoridades sanitarias.

Además, el funcionario recordó la importancia de adquirir medicamentos exclusivamente en establecimientos autorizados y, en caso de experimentar cualquier reacción adversa o malestar tras el consumo, acudir a un médico y presentar una denuncia sanitaria.

Januvia es el nombre comercial del fármaco Sitagliptina, un medicamento que actúa como inhibidor de la enzima DPP-4, ayudando a regular los niveles de glucosa en adultos con diabetes tipo 2. Su uso debe estar siempre respaldado por prescripción médica y bajo supervisión profesional.