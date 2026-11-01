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Coahuila

Extorsionadores se hacen pasar por sacerdote

El sacerdote Paulo Sánchez Valencia alertó a la comunidad sobre intentos de extorsión a su nombre, pidiendo precaución ante llamadas sospechosas.

Por Carolina Salomón - 01 noviembre, 2026 - 07:45 a.m.
Extorsionadores se hacen pasar por sacerdote
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      Una alerta por presuntos intentos de extorsión a nombre del padre Paulo Sánchez Valencia, párroco de la iglesia Verbo Encarnado, fue difundida por el propio sacerdote, luego de detectar que desconocidos contactan a feligreses y personas cercanas para solicitarles dinero.

      A través de una transmisión en vivo, el religioso advirtió sobre las llamadas y pidió a la comunidad no realizar depósitos ni confiar en solicitudes económicas que se hagan utilizando su nombre desde números telefónicos desconocidos.

      "Les informo a todos ustedes que, por motivos de seguridad, tengan cuidado con unas personas que están pidiendo dinero a mi nombre. Me acaban de hablar hace rato para depositar 3 mil pesos a una supuesta cuenta. Mi número sigue siendo con lada de 866, no de otro estado. Tengan cuidado, por favor, y eviten ser extorsionados", expresó durante la transmisión.

       

      Más tarde, mediante un comunicado, dio a conocer que el número 899-145-26-27 es utilizado para llamar a feligreses y conocidos del sacerdote, a quienes solicitan apoyos económicos haciéndose pasar por él.

      Ante esta situación, se pidió a la comunidad mantenerse alerta, no caer en los engaños, evitar responder las llamadas provenientes de ese número y no realizar transferencias o depósitos de dinero.

      El sacerdote también aclaró que conserva su número telefónico con lada 866, por lo que cualquier solicitud de dinero realizada desde otra línea debe considerarse sospechosa y verificarse directamente con él.

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