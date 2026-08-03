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Coahuila

C2 Monclova alerta sobre extorsión telefónica a negocios

C2 y la Dirección de Seguridad Pública Municipal enfatizan la importancia de denunciar estos intentos de extorsión.

Por Carolina Salomón - 03 agosto, 2026 - 11:42 a.m.
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      El Centro de Control y Comando (C2), en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Monclova, alertó a la ciudadanía por una nueva modalidad de extorsión telefónica dirigida a propietarios de negocios.

      Las autoridades advierten sobre una nueva modalidad de extorsión

      De acuerdo con el reporte, el presunto extorsionador se hace pasar inicialmente por un jefe de seguridad y utiliza nombres de autoridades con el propósito de generar confianza en la víctima.

      Posteriormente, ofrece un supuesto programa de protección para el negocio y, más adelante, afirma pertenecer a un grupo delictivo para exigir el pago de una cuota a cambio de esa presunta protección.

      El número utilizado en el intento de extorsión reportado es 814 814 6180.

      Recomendaciones ante intentos de extorsión

      Ante este tipo de llamadas, las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma, no proporcionar información personal ni datos del negocio y evitar realizar depósitos o transferencias.

      También recomendaron finalizar la llamada y reportar de inmediato el hecho al número de emergencias 911.

      El C2 y la Dirección de Seguridad Pública Municipal reiteraron que trabajan de manera permanente para proteger a la ciudadanía y destacaron que la denuncia oportuna es fundamental para prevenir este tipo de delitos y evitar que más personas sean víctimas de extorsión.

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