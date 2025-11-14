Fiscalía General alerta sobre fraudes en venta de camioneta

El Delegado de la Fiscalía General del Estado lanzó una advertencia a la población ante el incremento de fraudes e intentos de extorsión que suelen presentarse al cierre del año, luego del reciente caso en el que una mujer fue víctima de un engaño durante la venta de su camioneta.

Miguel Ángel Medina señaló que este tipo de delitos no son nuevos y recordó que ya se habían registrado situaciones similares en la región Centro, donde se logró dar con los responsables, sin embargo, representa una afectación a la ciudadanía. "Vimos como dos, tres casos, ya hace tiempo, en donde la gente se confía, les muestran que les hicieron la transferencia e inmediatamente la cancelan sin darse cuenta la persona hasta cuando ya entregaron el vehículo, de alguna manera hemos arreglado ese tema, pero es gente sinvergüenza".

Aunque en los últimos meses no se habían presentado reportes de este tipo, señaló que los casos comienzan a resurgir conforme se acerca el cierre del año y la temporada de mayor flujo económico. "Nada más empieza a fluir el dinero, ahora por el Buen Fin, la gente trae algo de recursos y empiezan a aparecer, salen de la nada, ya viene también la época decembrina, fin de año, y hay que estar muy atento".

El Delegado hizo un llamado a la ciudadanía para no caer en engaños relacionados con la compra-venta de vehículos u otros bienes, donde señaló que es necesario que certifiquen bien la operación y chequen que el dinero caiga en su cuenta. Así mismo dijo que en esta época también se presentan casos de extorsiones telefónicas, por lo que hizo un llamado a la población a no caer en engaños y colgar de inmediato en caso de recibir una de estas llamadas.

La Fiscalía General del Estado se mantiene alerta ante el aumento de estos delitos y ha implementado medidas para ayudar a la población a evitar ser víctima de fraudes. Las autoridades recomiendan verificar las transacciones y estar atentos a cualquier señal de alerta durante la compra-venta de bienes, especialmente en esta época del año.

Las recomendaciones incluyen no confiar en transferencias que no se han confirmado y siempre asegurarse de que el dinero esté disponible antes de entregar cualquier bien. La prevención es clave para evitar caer en estos engaños que pueden resultar en pérdidas económicas significativas.

El incremento de fraudes y extorsiones en esta temporada no solo afecta a las víctimas directas, sino que también genera un clima de desconfianza en la comunidad. La Fiscalía General continúa trabajando para desarticular redes de delincuentes que operan en la región y busca crear conciencia entre los ciudadanos sobre la importancia de la prevención y la información en la lucha contra estos delitos.