Carlos Villarreal Pérez anuncia UBR en Monclova para atender demanda del CRI

El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en la zona oriente de Monclova, un proyecto que se ubicará en el campo deportivo Garibay, largamente solicitado por la ciudadanía y que busca desahogar la alta demanda que actualmente enfrenta el Centro de Rehabilitación Integral (CRI).

Señaló que el CRI se encuentra saturado debido al incremento de pacientes, lo cual evidencia su utilidad, pero también la necesidad de ampliar la capacidad de atención en terapias físicas, emocionales y mentales.

Villarreal Pérez explicó que la nueva UBR es un proyecto integral que se desarrolla en coordinación con empresarios locales, quienes ya realizaron aportaciones económicas, además de recursos provenientes de la pasada feria municipal.

En total, se aplicará una inversión cercana a los 3 millones de pesos para dejar la unidad completamente equipada y en condiciones óptimas de operación. El objetivo es que la obra quede lista a mediados del próximo año.

El alcalde destacó que esta iniciativa forma parte de una alianza con múltiples empresas de Monclova que buscan regresar beneficios a la comunidad, bajo el enfoque de trabajo conjunto que impulsa el gobernador Manolo Jiménez.

Subrayó que se trata de un proyecto que debe cumplir las reglas del sistema de salud y que está siendo elaborado en coordinación con el DIF Coahuila, a fin de fortalecer la atención que diariamente requieren las familias que acuden al CRI.

La nueva UBR atenderá a los pacientes referidos por los especialistas, dando seguimiento puntual a sus terapias, mientras que el CRI continuará siendo la instancia principal de valoración. Con este modelo, se busca evitar traslados a otras instituciones y disminuir la carga económica para las familias, ofreciendo un servicio más cercano y accesible en su propio sector.