Carlos Villarreal Pérez confirma rastro TIF USA en Monclova

Monclova avanza hacia la exportación de carne con la próxima instalación de un rastro Tipo Inspección Federal con certificación TIF USA, además de un empaque especializado, proyectos que se ubicarán en los terrenos de la Unión Ganadera local. La información fue confirmada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor.

Y ante ello el alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que durante varios meses el Gobierno del Estado, autoridades federales y la Unión Ganadera han estado trabajando en este proyecto. Recordó que este proyecto comenzó a tomar forma a partir de reuniones encabezadas por el gobernador con la presidenta nacional del sector y representantes de distintos estados. "Hay que esperar la liberación de recursos, pero este rastro TIF USA ayudará mucho a que los productores locales puedan no solo sacrificar, sino empaquetar su producto con todas las condiciones sanitarias y ambientales requeridas. Cada canal podrá ser tratado adecuadamente para su venta en canales de distribución locales y nacionales", explicó.

Villarreal señaló que especialistas deberán validar el espacio destinado para el proyecto, aunque adelantó que existe la intención de construirlo desde cero para cumplir desde el inicio con los estándares y reglamentos exigidos por autoridades estadounidenses. "Todavía falta la visita de las autoridades en la materia para tomar las decisiones finales. Estamos a la espera de lo que determinen a nivel estatal y nacional, como lo ha comentado el secretario de Desarrollo Rural. Pero sin duda será un beneficio enorme para Monclova y la región", afirmó. La instalación del rastro TIF USA representa un paso estratégico para el fortalecimiento del sector ganadero local, al abrir la puerta a mercados internacionales y elevar la competitividad de los productores del Centro de Coahuila.