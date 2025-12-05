Carlos Villarreal entrega rehabilitación del Campo Garibay en Monclova

Con el objetivo de seguir recuperando espacios deportivos que impulsen también la convivencia familiar, el alcalde Carlos Villarreal entregó la rehabilitación del Campo Garibay, ubicado en la colonia Tierra y Libertad, obra realizada con una inversión de 1.9 millones de pesos y con el respaldo del Gobernador Manolo Jiménez, como parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova".

Los trabajos realizados incluyeron la instalación de un módulo de juegos infantiles, 10 bancas metálicas, 20 luminarias antivandálicas, malla sombra en el área de juegos infantiles, la aplicación de pintura de alta resistencia en las canchas deportivas, la construcción de baños y la instalación de gradas.

Durante el 2025, el Gobierno Municipal impulsó una estrategia integral de recuperación de espacios recreativos y deportivos a través del Plan de Inversión Prendamos Monclova, logrando rehabilitar múltiples áreas en distintas colonias. Estas acciones permitieron mejorar la infraestructura urbana, fortalecer el tejido social y avanzar en el desarrollo ordenado y seguro de la ciudad.

La señora Sanjuana Romo García, vecina de la colonia Tierra y Libertad, agradeció en nombre de los beneficiarios por la obra: "Quiero agradecer sinceramente al alcalde Carlos Villarreal por cumplir con esta rehabilitación tan necesaria. Gracias, alcalde, por escuchar a la gente y por traer obras que de verdad nos sirven con el Plan de Inversión Prendamos Monclova. También agradecemos al Gobernador Manolo Jiménez por respaldar estas obras y por seguir trayéndonos más y mejores apoyos en equipo con nuestro amigo Carlos".

Durante su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal señaló que la rehabilitación de este espacio fortalece el deporte, la convivencia y el aprovechamiento de los espacios públicos: "Agradecemos el apoyo del Gobernador Manolo Jiménez, con quien hacemos equipo para que Monclova siga creciendo. Vamos a continuar invirtiendo en áreas deportivas y recreativas para mejorar la calidad de vida de nuestras familias".

Con obras como esta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos para impulsar proyectos que eleven la calidad de vida de las familias monclovenses y continúen fortaleciendo el desarrollo de la ciudad.