Denuncian extorsión en carretera: Alex Villa paga 11 mil pesos

Un ciudadano identificado como Alex Villa denunció públicamente presuntos actos de extorsión por parte de elementos de seguridad en un viaje por carretera hacia Mazatlán, asegurando que tuvo que pagar 11 mil pesos para evitar ser detenido.

La queja fue difundida a través de redes sociales, donde relató que los hechos ocurrieron al transitar por los estados de Durango y Sinaloa, en distintos puntos de revisión, en donde fue interceptado bajo diversos argumentos.

"Fui a Mazatlán ida y vuelta, me salió más caro el caldo que las albóndigas por andar de buena onda", escribió el afectado en su publicación.

De acuerdo con su testimonio, los agentes cuestionaron la validez de su seguro vehicular, la autenticidad de su licencia de conducir y las placas de la camioneta, señalando supuestas irregularidades que derivaron en amenazas de ser llevado ante la Fiscalía.

"Ya te cobran por pasar a Durango y a Sinaloa una cuota, si no te amenazan con llevarte a fiscalía, que porque la licencia se ve falsa, que porque la camioneta se ve rara, que porque las placas se ven clonadas", expuso.

Villa aseguró que, ante la presión, accedió a realizar pagos en efectivo en distintos puntos, acumulando aproximadamente 11 mil pesos, además de que le exigieron otros 4 mil pesos adicionales.

El ciudadano también advirtió a otros viajeros sobre este tipo de situaciones, recomendando prever gastos extra o considerar alternativas de transporte.

"Para que se preparen... mejor si van, váyanse en camión o avión, sale más barato", señaló.