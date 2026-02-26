Regidor Alfonso Almeraz se separa de su cargo para aspirar a diputado local

El regidor de la fracción de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Alfonso Almeraz, solicitó licencia ante el Cabildo para separarse de su cargo y buscar la candidatura a la diputación local por el Distrito 5. En su lugar, asumiría funciones su suplente, Julio Aguilar.

Durante la sesión, el regidor pidió permiso con el objetivo de dedicarse de lleno a los Comités de Defensa de la Transformación en la región Centro, responsabilidad que actualmente coordina dentro de su partido.

Almeraz, quien preside la Comisión de Tecnología e Innovación, explicó que su labor como coordinador de los comités implica trabajo permanente en territorio, por lo que consideró necesario no entorpecer las responsabilidades que mantiene como regidor. "Sí aspiro a la candidatura a Diputado Local, aunque es muy anticipado hablar de una candidatura; sin embargo, como coordinador de los comités de defensa tengo que darle formalidad a este nuevo encargo y acatarlo", expresó.

El regidor detalló que, por formalidad, el trámite debía realizarse antes del 28 de febrero, por lo que la solicitud fue sometida en la sesión de Cabildo y posteriormente será turnada al Congreso del Estado de Coahuila, instancia que deberá emitir la resolución correspondiente.

Indicó que, una vez expedido el documento oficial, la licencia quedará formalmente vigente, lo que le permitirá concentrarse en las actividades partidistas en la región Centro, en el entendido de que se trata de un procedimiento administrativo previo a cualquier definición interna sobre candidaturas.