Regidor de Morena Alfonso Almeraz se prepara para elecciones 2026 en Monclova

El regidor de Morena en el Ayuntamiento de Monclova, Alfonso Almeraz, confirmó que será en febrero cuando solicite licencia a su cargo con el fin de asumir plenamente las funciones que su partido le ha conferido en el trabajo territorial rumbo al proceso electoral de 2026.

Recibió recientemente su nombramiento como Coordinador Distrital de los Comités de Defensa de la Transformación en el Distrito 5 de Monclova, designación hecha por la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

Cuestionado sobre la posibilidad de convertirse en candidato a diputado local por el mismo distrito, el regidor aseguró que aún no existe claridad sobre las definiciones internas del partido. Señaló que, aunque el cargo de coordinador distrital es un paso dentro de la estructura política, no significa una candidatura asegurada. "Esto no quiere decir que sea una candidatura ni que yo sea el elegido. Hablar de una candidatura es muy temprano, pero es el camino que marca el partido, y como tal tendría que pedir licencia para febrero", explicó.

Almeraz indicó que el proceso interno iniciará el 1 de diciembre, aunque reconoció que las reglas aún no han sido precisadas. Destacó que Morena decidió nombrar, con seis meses de anticipación, coordinadores en los 16 distritos del estado, quienes tendrán la responsabilidad de fortalecer la estructura territorial.

Entre sus tareas como coordinador distrital, mencionó la realización de asambleas semanales, el trabajo directo con coordinadores territoriales y la entrega de reportes quincenales ante la Secretaría de Organización de su partido. "El encargo lo asumo con responsabilidad, compromiso y profundo respeto hacia las y los ciudadanos de Monclova", puntualizó.