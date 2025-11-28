Saltillo: Javier Díaz González reconoce a César y Bebeto, perros de la unidad K9

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González encabezó la ceremonia en la que de manera simbólica "César" y "Bebeto", dos elementos de la unidad canina K9, concluyeron su labor de años de servicio al interior de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Díaz González apuntó que las tareas de seguridad en la capital de Coahuila se realizan desde diferentes frentes y uno de ellos es la unidad canina K9, en la que los binomios participan en tareas de proximidad social, pero también en labores de prevención y reacción ante el delito.

"Reconocemos el trabajo de estos dos ejemplares, su labor ha sido muy importante en beneficio de la comunidad saltillense, nosotros seguiremos trabajando en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas en tareas de prevención y reacción", declaró el Alcalde.

Javier Díaz González colocó medallas a los ejemplares y entregó reconocimientos a los oficiales Armando Flores Pérez y a Karina Reyna Ramos, quienes son los manejadores de "César" y "Bebeto", respectivamente.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, destacó la importante labor que estos dos elementos realizaron durante sus años de servicio.

"Los binomios caninos K9 son una herramienta fundamental en nuestra lucha contra la delincuencia. Su olfato agudo, con casi un 99 por ciento de precisión, su rapidez y agilidad, su capacidad para detectar sustancias ilícitas y su lealtad incondicional los convierten en un activo invaluable para nuestras fuerzas de seguridad", apuntó el comisionado.

"Cesar" es un pastor alemán, nació en 2017 en la República Checa, su alta en el Grupo de Reacción Sureste, GRS, se dio en 2019; cuenta con adiestramiento en protección y ataque, detección de narcóticos, obediencia avanzada y paso de pista de obstáculos. Participó en puestos de seguridad carreteros, en operativos y cateos; así como en exhibiciones en escuelas y demás sitios de interés general.

"Bebeto" es un pastor belga malinois, nació en 2015 y fue donado por Hill Country Dog Center de los Estados Unidos; su especialidad es detección de narcóticos, así como obediencia avanzada, participando en casi 2 mil 200 operativos y realizando casi 100 exhibiciones.

"Ambos elementos caninos tienen una trayectoria de servicio, valentía y lealtad inquebrantable al interior de la corporación", declaró el responsable de Proximidad Social de la Comisaría de Seguridad, Alexis Axel Morales Hernández.

En la ceremonia también estuvo el teniente coronel Esteban Salazar León, comandante del 69 Batallón de Infantería; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el subsecretario de Seguridad Pública, Héctor Flores Rodríguez; la subsecretaria de Proximidad Social en el Estado, Gabriela Franyutti García; la regidora Blanca Estela Herrera Paisano; la responsable de la Policía Ambiental, Jessica Martínez Terrazas; así como demás binomios caninos.