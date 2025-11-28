Trabajos de bacheo en Monclova generan desvíos y tráfico intenso

Las cuadrillas del departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento realizaron este jueves trabajos de bacheo en la Zona Centro de la ciudad, cerrando temporalmente el tramo de la calle De la Fuente, entre Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

Los trabajadores municipales tardaron aproximadamente 40 minutos en cubrir los baches que presentaban mayor deterioro y que representaban un riesgo tanto para automovilistas como para transeúntes.

Durante las labores, elementos de Tránsito Municipal implementaron desvíos por la calle Miguel Hidalgo y por la Allende. Aunque se esperaba que el flujo fuera más ágil debido a que desde hace un mes el transporte público circula por Allende, la realidad fue distinta: al ser día de pago y quincena, ciudadanos acudieron a los bancos del primer cuadro, provocando en distintos momentos congestión vehicular.

La acumulación de autos generó desesperación entre los conductores, quienes hicieron sonar sus cláxones ante la lentitud para salir del Centro.

Las autoridades prevén que los trabajos de bacheo continúen en los próximos días, por lo que exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y considerar rutas alternas para evitar retrasos.