Carlos Villarreal entrega obra de agua y drenaje en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega de la obra de agua y drenaje en la calle Viesca, entre San Pedro y Mineros, en la colonia Oscar Flores Tapia, con una inversión aproximada a 1 millón de pesos.

La acción forma parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova" y de los esfuerzos impulsados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses en todos los sectores de la ciudad.

Durante el evento, el regidor de Obras Públicas, Roberto Plata, dio a conocer la ficha técnica de la obra, detallando que en el sistema de agua potable se aplicó una inversión de 450 mil pesos. Los trabajos incluyeron la construcción de una red de tubería de PVC hidráulica RD3.5 de 4 pulgadas, con una longitud de 121 metros lineales, la instalación de 19 tomas de agua de polietileno de alta densidad, así como 80 metros cúbicos de excavación y 71 metros cúbicos de relleno.

En cuanto al sistema de drenaje, se destinaron alrededor de 540 mil pesos, que permitieron la construcción de 19 descargas domiciliarias, la colocación de 123 metros lineales de tubería de 6 pulgadas, además de 187 metros cúbicos de excavación y 175 metros cúbicos de relleno.

Los vecinos del sector manifestaron su agradecimiento por la obra. Amparo Cervantes Rodríguez, residente de la zona, destacó que durante años esperaron esta mejora, la cual finalmente se concretó en la administración del alcalde Villarreal. El presidente municipal señaló que muchas de las obras recientemente entregadas pertenecen al paquete de obras sociales del Gobierno del Estado, estos dos proyectos incluidos al plan de inversión municipal.

Asimismo, adelantó que para el próximo año se aplicará un nuevo paquete de obras en las colonias Amistad, Monclova 400, Buenos Aires y Córdova, con el objetivo de continuar atendiendo las necesidades prioritarias de la población. "Seguiremos trabajando en cada sector, respondiendo a las necesidades que nos plantean las familias de Monclova", afirmó el alcalde.