Comerciantes de pirotecnia en Monclova deberán cumplir con permisos este 2025

Con el inicio de la venta de pirotecnia en el primer cuadro de la ciudad, la Dirección de Protección Civil anunció que este año se aplicarán medidas más estrictas para regular a los comerciantes ambulantes y prevenir riesgos, luego de que el año pasado la situación se saliera de control.

Pedro Alvarado, director de la corporación, informó que ya se trabaja en coordinación con la Subsecretaría de Protección Civil del estado para definir si se emitirán o no permisos para la comercialización de estos productos.

"En años pasados ellos emitían un comunicado donde se especificaba si habría permisos o no. Estaremos en contacto para ver si se van a emitir, y si fuera el caso, como unidad municipal tendríamos que visitar a estas personas, requerirles sus permisos; independientemente de los de la Subsecretaría, también tendrían que tener permisos de la SEDENA por el tipo de material", explicó.

Alvarado señaló que, de no cumplir con la documentación correspondiente, se evaluarán las acciones a tomar para evitar riesgos a la población.

Destacó que cada año es común ver a vendedores de pirotecnia instalados en el Centro, incluso algunos con locales establecidos. Sin embargo, para esta temporada, Protección Civil realizará una revisión puntual de quiénes son, dónde se ubican y si cuentan con los permisos necesarios para operar.

La dependencia reiteró que el objetivo principal es garantizar la seguridad tanto de comerciantes como de compradores durante la temporada decembrina.