Fortalecen vinculación empresarial

VILLA DE AGUJITA, COAH.- El TECNM Región Carbonífera celebró con gran éxito la IX Sesión Ordinaria del Consejo Local de Vinculación, un espacio que busca consolidar la relación entre el sector educativo y el productivo de la Región Carbonífera. El encuentro tuvo como propósito principal fortalecer la comunicación y coordinación entre ambos sectores, generando acciones conjuntas que impulsen el desarrollo regional.

La sesión se llevó a cabo de manera híbrida desde las instalaciones del Tecnológico Nacional de México, Región Carbonífera. En la Biblioteca del Instituto se dieron cita diversos representantes del Consejo, encabezados por el Mtro. Juan Carlos Rodríguez Garza, Presidente del Consejo de Vinculación, acompañado de directivos académicos y representantes de empresas de la región, quienes aportaron su experiencia y visión para enriquecer los trabajos realizados.

La IX Sesión Ordinaria del Consejo Local de Vinculación se realizó de manera híbrida.

De manera virtual, a través de la plataforma Zoom, también participaron consejeros provenientes de instituciones educativas y del sector empresarial, quienes se sumaron a las deliberaciones y propuestas. La diversidad de perfiles presentes permitió un diálogo amplio y enriquecedor, reafirmando el compromiso de todos los integrantes con el fortalecimiento de la vinculación.

Nuevos miembros se integran al Consejo para fortalecer la colaboración.

Durante la sesión se dio la bienvenida a dos nuevos miembros del Consejo, quienes se integran con el objetivo de aportar ideas frescas y fortalecer la dinámica de colaboración. Su incorporación representa un paso importante para continuar consolidando este órgano como un espacio estratégico de encuentro entre la academia y la industria.

La vinculación entre educación y empresa es clave para el desarrollo regional.

La vinculación entre educación, ciencia, tecnología y empresa se destacó como un factor clave para el desarrollo social y económico de la región. Gracias al esfuerzo conjunto de todos los consejeros, se reafirma el compromiso de impulsar programas educativos de calidad que preparen a los estudiantes para enfrentar los retos del mundo laboral, contribuyendo así al progreso de la Región Carbonífera.