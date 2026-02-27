Alfredo Paredes lamenta subasta desierta de AHMSA en Coahuila

El diputado local Alfredo Paredes lamentó que se declarara desierta la subasta para la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), al considerar que el proceso representaba una esperanza para la reactivación económica de la Región Centro de Coahuila.

El legislador señaló que la falta de acuerdos entre las partes involucradas, así como requisitos que no se lograron cumplir, continúan frenando una solución definitiva para ambas empresas, cuya situación financiera ha afectado gravemente a la economía local.

Indicó que esta problemática impacta de manera directa a miles de familias de Monclova y municipios cercanos que dependen de la actividad siderúrgica y minera. "Es lamentable que existan trabas mientras los trabajadores siguen esperando", expresó.

Paredes subrayó que la prioridad deben ser los obreros, quienes acumulan meses sin recibir salario y atraviesan una severa crisis económica, situación que ha generado incertidumbre y desesperación entre los trabajadores y sus familias.

Finalmente, hizo un llamado a las partes involucradas en el proceso de venta para que actúen con responsabilidad y se concrete a la brevedad una nueva propuesta que permita dar certidumbre a la región y avanzar hacia la recuperación económica de la zona Centro de Coahuila.