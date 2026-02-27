AHMSA: Subasta desierta afecta a trabajadores en Monclova

Trabajadores de Altos Hornos de México ya no pueden esperar más tiempo para recibir los pagos que se les adeudan, advirtió el presidente de Canacintra en Monclova, luego de que se declarara desierta la subasta para vender la siderúrgica.

Jorge Mtanous Falco consideró que la cancelación del proceso representa un nuevo golpe para los empleados de la empresa, quienes acumulan casi tres años sin recibir su salario ni liquidaciones. "Es una triste noticia después de lo que nos dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum cuando vino, que dijo que en la primera (subasta) iba a salir y que esperaba que todo estuviera bien, por lo que la verdad es una tristeza porque los trabajadores ya no aguantan más tiempo sin su dinero".

Mtanous Falcó señaló que más allá de los intereses que pudieran existir en torno al futuro de la empresa, lo urgente es que se concrete una solución que permita la liquidación de los trabajadores afectados. Mencionó que es necesario que se deje de lado el tema político y si es así como se maneja y ya está ordenado quién se va a quedar con la empresa, pidió que se avance y se haga lo que se tenga que hacer y negocien con quien tengan que negociar, pero que ya se cierre", indicó.

El empresario dijo que prolongar el proceso solo agrava la situación de cientos de familias que dependen de los recursos que les adeuda la siderúrgica. "Que quede el que tenga que quedar, pero que se liquiden estas personas que injustamente están pasando ya los tres años sin recibir su dinero, su sueldo y sus liquidaciones".

Para el líder empresarial, el anuncio de un nuevo plazo de 20 días hábiles para presentar una propuesta de venta genera una gran incertidumbre, pues podría alargar nuevamente el procedimiento. Debido a esto pidió que las autoridades y responsables del proceso informen con claridad los siguientes pasos, para evitar desinformación entre los trabajadores y la comunidad.