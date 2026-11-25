El diputado local Alfredo Paredes reconoció los resultados de la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas y consideró que el proyecto estatal marcará un antes y un después para Coahuila.

En el marco del tercer informe de gobierno, el legislador expresó su respaldo al trabajo que se realiza en la entidad y señaló que los resultados deben construirse mediante la pluralidad y la coordinación entre quienes buscan aportar al desarrollo del estado. "Siempre hemos sido muy plurales y, sobre todo, siempre vamos de la mano con gente que quiera sumar cosas buenas", expresó.

Paredes manifestó su confianza en que el proyecto encabezado por Manolo Jiménez dejará una huella importante en la entidad, al considerar que representa una etapa significativa para el futuro de Coahuila.

Respecto a su futuro político y a la posibilidad de buscar otra responsabilidad, el diputado evitó adelantar alguna decisión y señaló que esperará los tiempos correspondientes. Indicó que por ahora continuará concentrado en su trabajo legislativo, particularmente en las actividades que se desarrollarán durante las últimas semanas del año, cuando comparecerán los diferentes secretarios del gobierno estatal para presentar sus respectivos informes.

"Vamos a esperar los tiempos, vamos a pasar el informe, a seguir trabajando desde el Congreso", comentó.

Finalmente, señaló que será después de concluir estas actividades cuando podrá valorar los siguientes pasos en su trayectoria política.