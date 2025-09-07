Coahuila tiene una gran aliada: Manolo Jiménez

SALTILLO, COAH.- En un ambiente de cordialidad y cooperación institucional, el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dio la bienvenida este domingo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a la capital del estado, donde la mandataria presentó avances de los programas federales y anunció proyectos clave como el Tren de Pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo.

Durante su mensaje, Jiménez Salinas expresó el respaldo del gobierno estatal a los esfuerzos de la Federación, destacando que en Claudia Sheinbaum "Coahuila ha encontrado una gran aliada".

"Que viva Coahuila, que viva México y que viva la Presidenta Claudia Sheinbaum", exclamó el gobernador ante cientos de personas reunidas en el Parque Las Maravillas.

El mandatario estatal calificó a Saltillo como "la capital más segura y competitiva de México" y reiteró que en la entidad se respalda la estrategia nacional de seguridad impulsada por el nuevo modelo presentado por la Presidencia.

"Desde que detonó este nuevo modelo, hemos cerrado filas con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza. Junto con usted hemos desarrollado grandes operativos para golpear a la delincuencia. Aquí, en Coahuila, mandan las instituciones; los delincuentes se topan con pared, con usted y con nosotros", sentenció.

Jiménez Salinas reconoció que el trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y federal ya ha dado frutos, especialmente en el ámbito económico, donde destacó que más de 100 mil millones de pesos en inversiones nacionales y extranjeras han llegado a la entidad en el último año y medio.

Asimismo, agradeció el apoyo del Gobierno de México para proyectos estratégicos como el Tren Saltillo–Nuevo Laredo, que reactivará el transporte ferroviario de pasajeros, nuevas infraestructuras hidráulicas en La Laguna y el programa de fortalecimiento al sector ganadero.

La construcción de la carretera Saltillo–Derramadero, dijo, también es fundamental para la conectividad industrial del estado.

"Aquí trabajamos con los campesinos, con la sociedad civil, porque si le va bien a Coahuila y a México, nos va bien a todos", afirmó.

El gobernador aprovechó para enviar un mensaje de unidad y colaboración más allá de diferencias partidistas.

"Más allá de los colores de partido, lo más importante es Coahuila y es México. Cuando trabajamos en equipo, se logran mejores resultados. Aquí, en Coahuila, trabajamos en equipo con todos", subrayó.

Finalmente, reiteró su disposición a mantener una relación cercana con la presidenta Sheinbaum y su equipo de trabajo: "Cuente con nosotros al cien por ciento", concluyó Jiménez Salinas.