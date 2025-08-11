Alianza por la educación en Monclova entre Gobierno Municipal y CECYTEC

Con la finalidad de continuar reforzando la estrategia de atención a la educación impulsada por el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión de trabajo con la Directora Estatal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECYTEC), Lucía Azucena Ramos Ramos, para dialogar sobre los proyectos que se implementarán al inicio del próximo ciclo escolar.

Durante el encuentro, se acordó fortalecer la coordinación entre el Gobierno Municipal y CECYTEC para impulsar acciones en beneficio de la comunidad educativa, mejorando las oportunidades de formación académica y desarrollo integral para las y los jóvenes de Monclova.

El alcalde destacó que el Gobierno Municipal mantiene un compromiso firme con la educación, en equipo con el Gobierno del Estado, a través de acciones como la entrega de apoyos escolares, equipamiento para planteles, mantenimiento de infraestructura educativa, programas de becas, dotación de aires acondicionados tipo minisplit para escuelas públicas, así como el impulso de actividades culturales y deportivas que fomenten una educación integral.

“El objetivo es claro: fortalecer la educación y generar mejores oportunidades para nuestra juventud, trabajando en equipo con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas para que cada estudiante tenga las herramientas necesarias para construir su futuro”, subrayó el alcalde.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y las instituciones educativas, sumando esfuerzos para fortalecer la educación y abrir más oportunidades para las y los jóvenes de Monclova.