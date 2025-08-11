AHMSA pone en riesgo patrimonio de familias en Fraccionamiento 288

Un total de 310 familias del Fraccionamiento 288 podrían perder su patrimonio, ya que el predio donde se ubican sus viviendas se encuentra dentro del inventario de Altos Hornos de México (AHMSA).

El síndico municipal, Leonardo Rodríguez, confirmó que, de los 740 lotes que conforman el fraccionamiento, 310 aún no cuentan con escritura, lo que los deja en una situación de incertidumbre legal.

Explicó que hace años existió un fideicomiso representado por Banca Serfin, encargado de liberar las escrituras una vez finiquitado el crédito. Sin embargo, con la crisis y posterior quiebra de AHMSA, el proceso se detuvo y muchos propietarios no pudieron completar su trámite.

“Queremos verificar si todos los predios del fraccionamiento están incluidos en el inventario y, de ser así, cotejarlos con los nombres de las familias que no alcanzaron a escriturar. Se trata de un patrimonio familiar y vamos a impulsar que se le dé un trato distinto”, señaló.

El funcionario recordó que algunos vecinos llevan más de 20 años en posesión de sus viviendas y que ya se han invertido recursos públicos en infraestructura, como la pavimentación del bulevar principal.

Por ello, buscarán llevar el caso hasta instancias federales, incluso a la Ciudad de México, para proteger a los afectados.

Añadió que existen otras colonias en el sur de la ciudad con problemas similares y confió en que se pueda encontrar una solución que garantice la seguridad jurídica de las familias.