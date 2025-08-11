Contactanos
Espíritu de acero en Monclova: celebración del 336 aniversario

La ciudad de Monclova celebra hoy 336 años de historia en un contexto desafiante

Por Diana Ortiz - 11 agosto, 2025 - 08:46 p.m.
Monclova celebra hoy su 336 aniversario en medio de un panorama económico adverso, marcado por el cierre de Altos Hornos de México (AHMSA) hace dos años y la creciente presión social para que se salden los adeudos con miles de trabajadores y ex empleados de la acerera.

La parálisis de la principal fuente de empleo en la región trastocó la vida económica y social de la ciudad, obligando a muchas familias a reinventarse, emprender o migrar en busca de oportunidades.

Aunque el futuro de AHMSA sigue incierto, el llamado "espíritu de acero" de Monclova persiste como símbolo de una comunidad que ha sabido resistir. A pesar de ya no ostentar el título de capital del acero, la ciudad mantiene un profundo arraigo en quienes la habitan y en aquellos que han tenido que dejarla.

