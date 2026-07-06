Homenaje a Jesús Peña: la comunidad educativa recuerda su legado en Ocampo

Con la liberación de globos blancos al cielo y el grito de "¡Descanse en paz!", alumnos, maestros y padres de familia despidieron al profesor y director Jesús Guadalupe Peña Betancourt, de 40 años de edad, quien falleció el pasado sábado tras enfrentar complicaciones en su estado de salud.

El homenaje se realizó en el patio cívico de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, turno vespertino, donde la comunidad educativa recordó al docente con carteles elaborados por los alumnos, veladoras y fotografías que evocaban su trayectoria al frente del plantel.

Como parte de la ceremonia, se hizo un recorrido hasta llegar a la dirección que ocupó el maestro, en un acto de respeto y reconocimiento a su labor.

Durante la despedida, los asistentes elevaron globos blancos, símbolo de los recuerdos, las oraciones y el agradecimiento hacia quien dedicó gran parte de su vida a la educación.

Jesús Guadalupe Peña Betancourt, originario de Monclova, se desempeñaba como director de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, turno vespertino, del municipio de Ocampo. Era reconocido por su compromiso con la formación de los estudiantes y por la cercanía que mantenía con docentes, alumnos y padres de familia.

Su fallecimiento generó consternación entre la comunidad educativa. Durante los días que permaneció hospitalizado, alumnos, maestros y familias organizaron cadenas de oración y difundieron mensajes de apoyo con la esperanza de su recuperación.

Integrantes de la comunidad escolar coincidieron en que el legado del profesor permanecerá en la memoria de quienes compartieron con él las aulas y los pasillos de la institución, donde dejó una huella por su vocación de servicio y compromiso con la educación.