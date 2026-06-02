Zulmma Guerrero Cázares pide reforzar protocolos de seguridad en escuelas de Coahuila

SABINAS, COAH.- La diputada local en el Congreso de Coahuila, Zulmma Guerrero Cázares, emitió un llamado a las autoridades educativas para que se cumplan de manera estricta los protocolos de seguridad durante las actividades realizadas fuera de las instituciones escolares, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo como la presentada recientemente en esta ciudad, donde una menor resultó agraviada.

La legisladora subrayó que, en casos de actividades extraescolares es indispensable que los responsables estén debidamente capacitados y cumplan con todas las acciones necesarias para salvaguardar la integridad de los menores de edad. "Espero continúen las investigaciones tocante a este tema, y a la vez, hago extensivo este llamado también a la PRONNIF", expresó.

Guerrero Cázares destacó que las actividades fuera de las aulas representan oportunidades de conocimiento y enriquecimiento para los estudiantes, pues les permiten comprender mejor ciertos temas y conocer el entorno de su comunidad.

Sin embargo, advirtió que estas prácticas deben realizarse con los permisos adecuados y bajo una supervisión estricta para garantizar la seguridad de los alumnos y alumnas.

En este sentido, la diputada exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a retomar y reforzar los lineamientos en materia de seguridad escolar, ya que, dijo, cuando surgen controversias o incidentes es necesario revisar y actualizar los protocolos, además de capacitar al personal docente.

Finalmente, señaló que, el cumplimiento de estas medidas no solo previene riesgos, sino que también fortalece la confianza de los padres de familia en las instituciones educativas.

"Siempre que hay detalles o controversias es mejor capacitarnos y seguir los lineamientos, hacer una revisión y retomar estos puntos para no repetir errores que generan molestia y agravio", puntualizó.