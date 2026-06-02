Indignación en Nueva Rosita por desalojo de adulto mayor en la Colonia Rovirosa

NUEVA ROSITA, COAH.- En la colonia Rovirosa de la ciudad de Nueva Rosita se vivió un hecho que generó gran indignación entre vecinos y familias del sector, luego de que un adulto mayor fuera desalojado de su vivienda presuntamente por su propia hija.

El afectado, identificado como Don Tino, suplicaba permanecer en el hogar que habitó por muchos años, pidiendo entre lágrimas que lo dejaran ahí "hasta que le toque partir ante el creador".

Los habitantes de la zona señalaron que la mujer de nombre Norma N actuó con la intención de vender el inmueble, lo que derivó en un conflicto que dejó al abuelito sin un lugar donde vivir.

Testigos relataron que desde hace cuatro meses el adulto mayor fue privado del servicio de agua y que también se intentó cortarle la energía eléctrica, acción que no prosperó gracias al apoyo de la comunidad.

El desalojo fue calificado como un acto de desamparo y falta de empatía hacia la persona de edad avanzada, lo que motivó a los vecinos a pedir solidaridad y respaldo para con él.

"Dios me la bendiga, nunca nos dio nada", expresó entre lágrimas el señor, evidenciando la tristeza y el sentimiento de abandono que lo embargan tras ser expulsado de su hogar.

Los presentes acusaron que la hija de Don Tino utilizó escrituras falsas para consumar el desalojo.

Esta situación ha generado preocupación y un llamado urgente para que las autoridades competentes investiguen el caso y se garantice justicia al afectado.

Finalmente, los vecinos reiteraron su disposición de apoyar al adulto mayor, al tiempo que exigieron que se respeten sus derechos y se evite que quede en situación de calle, pues consideran que se trata de un acto inhumano que no debe repetirse en la comunidad.