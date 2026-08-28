Buscan jurídicos de AHMSA pago a Ancira

El intento de jurídicos de Altos Hornos de México (AHMSA) por aplazar la subasta de la empresa tendría como objetivo favorecer el pago de la terminación de Alonso Ancira, acusó Ervey Valenzuela de la Torre, representante de exobreros.

El representante de los trabajadores sostuvo que los jurídicos de AHMSA buscan evitar que se concrete la subasta, pese a que la empresa ya fue entregada al síndico, quien, dijo, debe tomar las decisiones correspondientes dentro del proceso.

"Ellos quieren que su patrón Alonso Ancira cobre su finiquito que viene dentro de la lista. Eso es todo", afirmó.

Valenzuela de la Torre cuestionó que los representantes jurídicos de la empresa pretendan intervenir en el proceso y señaló que, si AHMSA continúa bajo su responsabilidad, deberían asumir también las obligaciones pendientes con las viudas y los alrededor de 14 mil trabajadores.

"Más que nada, pues no pueden ser juez y parte", expresó.

Consideró que el aplazamiento solicitado busca evitar que avance la subasta, situación que, desde la perspectiva de los exobreros, permitiría mantener las condiciones para que Ancira pueda cobrar su terminación.

"El señor este de camisa de cuello blanco no quiere perder ni un cinco y todavía sí nos quiere ver mermados con la misma situación de nuestras terminaciones para seguir contemplando la cobertura de Altos Hornos de México", señaló.

El representante de los ex trabajadores indicó que permanecerán atentos al desarrollo del proceso y esperarán los tiempos para definir las acciones que emprenderán ante un eventual aplazamiento de la subasta.

Los exobreros de AHMSA, liderados por Ervey Valenzuela, acusan a la empresa de intentar retrasar la subasta para beneficiar a Alonso Ancira. Esta situación ha generado preocupación entre los trabajadores, quienes temen que sus derechos no sean respetados en el proceso de liquidación.

Valenzuela de la Torre sostiene que AHMSA debe asumir sus responsabilidades con los trabajadores y no interferir en el proceso de subasta. Los exobreros están dispuestos a tomar acciones si se confirma el aplazamiento, buscando proteger sus intereses y derechos laborales.