Solo 12 centros de rehabilitación cumplen requisitos en Coahuila

Sólo 12 centros de rehabilitación de adicciones cumplen con todos los requisitos para operar en el estado de Coahuila, y aunque se tiene un censo probable, se desconoce en sí cuántos establecimientos funcionan en la entidad, debido a que muchos operan sin registro y cambian de manera constante de domicilio.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, informó que la dependencia ha censado los centros que cumplen con los requisitos, pero reconoció que no existe una cifra total de anexos en funcionamiento.

La declaración ocurre luego del cateo realizado en un anexo de la colonia Santa Bárbara, que fue clausurado tras recibir denuncia por maltratos al interior.

Aguirre Vázquez explicó que las autoridades han recibido versiones de que en Coahuila existen más de 200 o 300 anexos, aunque resulta complicado establecer una cifra precisa porque algunos funcionan como residencias particulares y ni siquiera cuentan con un nombre que permita identificarlos.

La Secretaría de Salud, agregó, suele detectar estos lugares a partir de quejas presentadas por familiares o vecinos, tras lo cual realiza verificaciones sanitarias.

El problema aumenta cuando los responsables cambian de domicilio después de una inspección y dejan de informar a las autoridades.

El funcionario señaló que la regulación de los anexos no corresponde únicamente a la Secretaría de Salud, sino que requiere la intervención de distintas dependencias, que se involucran en la revisión de las medidas, atención e infraestructura.

Precisó que Salud se encarga de verificar el tratamiento y cumplimiento de los protocolos sanitarios, mientras que otras autoridades revisan infraestructura, los derechos humanos, seguridad, atención a menores y permisos municipales.

Añadió que la Secretaría de Salud mantiene reuniones periódicas con responsables de los centros de rehabilitación para revisar sus principales problemas y apoyarlos en el proceso de cumplimiento de los requisitos.