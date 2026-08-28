Bomberos sofocan incendio de pastizal en Múzquiz

Múzquiz, Coah. - Elementos de Bomberos sofocaron un incendio de pastizal registrado sobre la carretera estatal número 20, en el tramo Múzquiz-Boquillas del Carmen, informó el director de la base, Valentín Elizalde Nieto.

El siniestro fue detectado gracias al llamado oportuno de un vaquero que trabaja en un rancho ubicado a un costado del camino a Morelos y Nacimiento, quien advirtió que el fuego se propagaba a la orilla de la carretera.

El director explicó que la brigada llegó a tiempo, antes de que las llamas alcanzaran los ranchos aledaños. El incendio consumió aproximadamente un kilómetro y medio lineal por cinco metros de ancho.

Precisó que no se registraron daños a inmuebles ni personas lesionadas; solo se quemó zacatal, hierba y pasto seco en campo abierto. La intervención evitó que el fuego se extendiera hacia predios particulares.

Para el control y sofocamiento total del siniestro, el personal utilizó más de 1,500 litros de agua, con lo que logró liquidar el fuego en el lugar.

El entrevistado reiteró que los incendios de pastizal son constantes en Múzquiz y destacó la importancia de reportar de manera inmediata para evitar mayores afectaciones.