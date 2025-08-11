Williamson urge solución al conflicto en región Centro

"El único perdedor ha sido la región Centro", así lo señaló el ex Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eugenio Williamson, por el conflicto que se mantiene con Alonso Ancira Elizondo y que inició por el resentimiento del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Williamson Yribarren calificó a Ancira como "un ladrón" y al expresidente como "un mandatario demasiado resentido socialmente", y aseguró que el conflicto entre los dos generó un gran impacto a la región.

El ex dirigente lamentó que el Gobierno Federal actual no haya dado la misma importancia al caso Ancira que la que mostró López Obrador, ya que a pesar del incumplimiento que se dio, no se han tomado acciones en contra del empresario.

Señaló que en este conflicto, los únicos que se han visto afectados son los miles de obreros que perdieron su fuentes de empleo y la gente de la región Centro,

"Vemos que no se ha dado una respuesta tan rápida como la Presidenta (Claudia Sheinbaum) prometió al momento de tomar su mandato, quisiéramos que esto ya hubiera acabado, que fuera un poco más rápido y se diera solución a la situación económica en la región Centro", dijo.

Criticó que no se haya procedido en contra de Alonso Ancira a pesar de su detención en España y extradición a México, en donde dijo que ahora es más complicado llevarlo ante la justicia.

Williamson hizo un llamado a acelerar las acciones para mejorar la situación económica y social de la región Centro y resolver este conflicto que ya tiene más de 6 años, que afecta a la región.