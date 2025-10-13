Detenidos con drogas y explosivos en operativo de seguridad

El pasado sábado, la privada Cuauhtémoc, ubicada en el corazón de la zona centro de Monclova y conocida por su concentración de hoteles, fue escenario de un operativo de seguridad que dejó a trabajadores y habitantes atónitos. La calle, que alberga cerca de una docena de hoteles, desde pequeños hospedajes familiares hasta moteles de paso, se llenó de patrullas de la Policía Estatal, Federal y la Marina, marcando un hecho sin precedentes en la historia reciente de la zona.

En entrevista exclusiva con La Voz, empleados y huéspedes relataron la sorpresa que generó ver unidades de todas las corporaciones recorriendo la privada de punta a punta. "Sí, pasan patrullas de vez en cuando, y han detenido a personas afuera de los hoteles, pero nunca habíamos visto algo así. Fue impresionante", comentó una empleada de un hotel familiar, que prefirió no revelar su nombre.

La privada Cuauhtémoc, además de ser un punto estratégico por su cercanía con la central de autobuses, ha sido tradicionalmente un área con alta afluencia de personas que consumen drogas en las inmediaciones de los hoteles. De los testimonios recabados, la mayoría de quienes se hospedan en estos lugares —alrededor de ocho o nueve de cada diez— son consumidores de alguna sustancia, generalmente cristal, y a quienes las autoridades han detenido en ocasiones anteriores simplemente cuando se les sorprende con pipas u otros implementos.

Lo que diferenció al operativo del pasado sábado fue la captura de dos personas dentro de una habitación, en posesión de drogas y explosivos. "Nunca había visto algo así. Toda la calle estaba llena de patrullas, y se podía ver a la Marina también. Fue algo que nos dejó en shock a todos", narró otro testigo, que se encontraba hospedado en la zona.

Los trabajadores y vecinos coincidieron en que, aunque la zona tiene vigilancia constante, el tamaño y la coordinación del operativo fueron sorprendentes. Muchos esperan que este tipo de acciones refuercen la seguridad de la privada y reduzcan los riesgos para quienes trabajan o transitan por allí.

La privada Cuauhtémoc se ha convertido en un reflejo de la complejidad que enfrentan algunas áreas urbanas: un espacio que combina turismo local, hospedaje de paso y, lamentablemente, actividades ilícitas. Este operativo, según explican fuentes oficiales, es producto de investigaciones en curso basadas en indicios y vigilancia, y marca un precedente sobre cómo las autoridades están abordando la seguridad en la zona.