Amplían estímulos en control vehicular por el Buen Fin

Con el firme propósito de respaldar la economía familiar y brindar mayores facilidades para la regularización del padrón vehicular, el recaudador de rentas en la Región Centro, Pablo González González, dio a conocer los detalles de los estímulos fiscales vigentes en el marco del programa "Buen Fin" 2026.

Descuentos en Licencias de Conducir

El funcionario estatal informó que, además del 50% de descuento aplicable en todas las licencias de conducir -con excepción de la modalidad de motociclista tipo C-, la campaña abarca importantes apoyos directos en el área de control vehicular para todos los contribuyentes que presentan algún rezago.

González González detalló que, para aquellos propietarios de vehículos que adeudan el ejercicio fiscal 2025 y años anteriores, se estableció una tarifa única muy accesible de 3,999 pesos más el cobro del año 2026.

Asimismo, destacó que, en lo referente al ejercicio 2026, el pago por concepto de recargos y actualización se redujo a la cantidad simbólica de un peso.

Oportunidad de Regularización

El titular de la recaudación local hizo un llamado a la ciudadanía para que aproveche esta última oportunidad del año, la cual estará disponible del 13 al 17 de noviembre de 2026.

Recordó que los interesados pueden realizar sus trámites y consultar estados de cuenta de manera rápida y segura a través de la plataforma digital oficial pagafacil.gob.mx, o bien comunicarse al número de atención telefónica 070.

Finalmente, la dependencia estatal recordó que los formatos de pago emitidos durante esta jornada del Buen Fin mantendrán su plena vigencia hasta el próximo 30 de noviembre de 2026, brindando así un margen adecuado para que los ciudadanos concluyan sus trámites.