Empleados de Monclova Crean Altar de Muertos en Homenaje a 'El Sorcho'

En un emotivo gesto de recuerdo y cariño, empleados de la Presidencia Municipal de Monclova colocaron un altar de muertos en honor a Fidencio Garza, conocido afectuosamente como "El Sorcho", ex empleado municipal que se desempeñaba como asistente del regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, y quien falleció a principios de este año.

El homenaje se llevó a cabo en un pequeño pero significativo evento que contó con la presencia del alcalde Carlos Villarreal Pérez, funcionarios municipales y compañeros de trabajo, quienes recordaron con respeto la vida y labor de quien fuera un servidor público muy apreciado en el Ayuntamiento.

Durante el acto se leyó una reseña sobre su trayectoria y su carácter alegre y servicial. "Era un hombre muy alegre, muy conocido en Monclova; tenía años desempeñándose en la política y en la función pública. Le gustaba servir, era muy respetuoso y siempre estaba dispuesto a ayudar", expresaron sus compañeros.

Los trabajadores del municipio se organizaron para cooperar y reunir los elementos necesarios para montar el altar, una labor que les llevó cerca de tres horas.

Con dedicación y afecto colocaron en la ofrenda diversos objetos que representaban su vida y pasiones: comida, camisas de béisbol, pelota, guante, bates, semillas, un cartón de quinielas y gorditas, además de semillas de calabaza, todo acompañado de fotografías y veladoras.

"Hicimos un pequeño tributo a él, con respeto y cariño", mencionaron los empleados municipales, quienes destacaron que este altar no solo honra su memoria, sino también el legado de amistad y compromiso que El Sorcho dejó entre sus compañeros y amigos.