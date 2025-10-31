Medidas Disciplinarias Aplicadas por Altercado Físico Escolar

SABINAS, COAH.- La directora de la Secundaria Técnica No. 68, Lucila Sánchez Berlanga, informó que ha sido resuelto el conflicto entre dos alumnas de primer grado que protagonizaron un altercado físico el pasado miércoles al salir de clases. El incidente, que generó preocupación entre la comunidad escolar, fue atendido con prontitud por las autoridades educativas.

Tras el suceso, se convocó a los padres de ambas estudiantes para dialogar sobre lo ocurrido. Durante la reunión, se aplicaron las medidas disciplinarias correspondientes conforme al reglamento interno del plantel. Como resultado, las alumnas podrán reincorporarse a sus actividades escolares el próximo miércoles 5 de noviembre, una vez cumplido el proceso de conciliación.

La directora destacó que el diálogo sostenido con los padres fue clave para alcanzar acuerdos importantes. Se estableció el compromiso de mantener una comunicación abierta entre la escuela y las familias, con el objetivo de prevenir futuros conflictos y fomentar un ambiente de respeto y convivencia.

Sánchez Berlanga subrayó que, aunque el altercado ocurrió fuera del horario y las instalaciones escolares, la institución tiene la responsabilidad de intervenir en situaciones que afecten la armonía entre sus estudiantes. Por ello, se siguieron los protocolos establecidos para casos de conducta inapropiada, priorizando siempre la conciliación sobre el castigo.

Finalmente, la autoridad escolar reiteró su compromiso con la formación integral de los alumnos y con la promoción de valores como el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos. La comunidad educativa espera que este caso sirva como ejemplo para reforzar la cultura del diálogo entre los jóvenes.