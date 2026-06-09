Altos Hornos de México avanza en el desbloqueo de cuentas bancarias

El proceso judicial de Altos Hornos de México y MINOSA registró un nuevo avance luego de que el Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles informó las acciones encaminadas al desbloqueo de cuentas bancarias de la empresa, como cumplimiento de las sentencias de concurso mercantil y quiebra.

Mediante un acuerdo emitido el lunes 8 de junio, el órgano jurisdiccional dio a conocer que diversas autoridades federales y estatales reportaron las gestiones realizadas para acatar la orden de liberar recursos financieros de la compañía, que permanecían sujetos a embargos o bloqueos.

Uno de los puntos relevantes del dictamen corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Durango, la cual notificó al juzgado que ya inició los trámites necesarios para solicitar el desbloqueo de las cuentas bancarias de Minera del Norte.

Sin embargo, el juzgado precisó que la dependencia aún deberá acreditar que la autoridad competente cumplió efectivamente con la liberación de los recursos, por lo que continuará vigente el requerimiento judicial emitido previamente hasta que exista una respuesta definitiva.

Por otra parte, el Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Chihuahua informó que ya ordenó el levantamiento de un embargo que pesaba sobre una de las cuentas bancarias de la empresa, atendiendo la instrucción girada por el juzgado mercantil.

Ante ello, la autoridad judicial dio por cumplido el requerimiento realizado a dicho tribunal y dejó sin efecto el apercibimiento que se había impuesto para garantizar el cumplimiento de la orden.

La resolución forma parte de las acciones emprendidas por el Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles para cumplir las sentencias dictadas dentro del procedimiento de quiebra de Minosa, buscando que las autoridades que mantienen restricciones sobre cuentas bancarias de la empresa procedan a levantarlas.