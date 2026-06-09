Manolo Jiménez Salinas llama a la unidad y el respeto

SALTILLO, Coahuila. - El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reiteró su llamado a la unidad y al respeto de las instituciones, luego de los hechos registrados esta semana en la Región Carbonífera, donde estuvieron involucrados el diputado local Antonio Flores Guerra y su hermana, Tania Flores Guerra, alcaldesa con licencia de Múzquiz. Durante un pronunciamiento público, el mandatario estatal señaló que, tras la reciente jornada electoral, es momento de privilegiar el trabajo conjunto y dejar de lado las diferencias políticas. En ese sentido, consideró que los discursos de confrontación y las posturas de victimización no contribuyen al fortalecimiento de la entidad.

Las declaraciones se producen después de que ambos integrantes del Partido del Trabajo fueran detenidos durante la madrugada del martes, tras un incidente con corporaciones de seguridad estatal y municipal. Según el reporte de la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 horas sobre la carretera estatal número 22, cuando agentes marcaron el alto a una camioneta Toyota que presuntamente circulaba a velocidad excesiva y presentaba características de blindaje. La situación derivó en una persecución y posteriormente en la puesta a disposición de las autoridades ministeriales.

El fiscal general, Federico Fernández Montañez, afirmó que la actuación de los elementos de seguridad se realizó conforme a los protocolos establecidos y rechazó que el caso tenga motivaciones de carácter político. Al referirse al escenario postelectoral, Jiménez Salinas aseguró que la ciudadanía envió un mensaje claro a favor de la estabilidad, la seguridad y la gobernabilidad. Por ello, pidió a todos los actores políticos aceptar los resultados y concentrar esfuerzos en atender las necesidades de la población.

El mandatario destacó además que la participación ciudadana reflejó un respaldo mayoritario a los proyectos que promueven la coordinación institucional y la paz social, por lo que insistió en que el estado debe avanzar mediante el diálogo y la colaboración. Finalmente, subrayó que en Coahuila prevalece el Estado de derecho y reiteró que ninguna persona está por encima de la ley. Añadió que cualquier conducta que altere el orden público o represente una agresión contra las instituciones será atendida conforme al marco legal vigente.